Euro féminin de foot : les Bleues sauvent les meubles contre l'Autriche mais laissent filer la qualification en quarts

On était très inquiet au sortir de la pénible victoire face à l'Islande (1-0) lors de leur entrée en lice, mardi. On l'était encore beaucoup plus ce samedi soir, quand Lisa Makas a ouvert le score pour l'Autriche à la demi-heure de jeu. Heureusement, les Bleues ont fini par rassurer en égalisant, grâce à une puissante tête sous la barre d'Amandine Henry, peu après le retour des vestiaires. Au final, les joueuses d'Olivier Echouafni pourraient même regretter toutes leurs occasions manquées de la seconde période. Le verre à moitié plein : l'équipe de France a retrouvé un niveau de jeu digne de son statut de favorite de cet Euro 2017. Le verre à moitié vide : elle laisse échapper une belle occasion de se hisser en quarts de finale. Et nous inquiètera donc au moins encore une fois, mercredi soir à l'occasion du dernier match du premier tour, face aux Suissesses, victorieuses de l'Islande (2-1) un peu plus tôt.