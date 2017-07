VIDÉO - Euro féminin de football : trois choses à savoir sur Wendie Renard, la capitaine de l’équipe de France

À ses débuts en Martinique, faute d’effectif féminin d’élite, la jeune femme a partagé les terrains avec les garçons. Ce qui explique sans doute pourquoi elle se considère comme un "garçon manqué". À 16 ans, elle débarque en métropole et c'est à Lyon qu'elle pose ses bagages. Depuis elle n'a pas quitté le club rhodanien et elle a eu raison au vue des résultats. Cette saison, Wendie Renard a soulevé ses 20e, 21e et 22e trophées, dont une coupe d'Europe, la quatrième de sa jeune carrière...