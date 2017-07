Euro féminin de football : des Bleues poussives arrachent une victoire laborieuse contre l’Islande

Après avoir atteint le dernier carré des plus grandes compétitions internationales ces dernières années (4èmes de la Coupe du Monde 2011 et des JO 2012), l’ambition des Bleues dans cet Euro 2017 a eu le mérite d’être clairement affichée : atteindre pour la première fois au moins le podium qui s’est toujours refusé à elles jusqu’alors. Sur le papier, il y a de quoi faire. Et sur le terrain ? Ce mercredi aux Pays-Bas, pour leur entrée en lice, les joueuses d’Olivier Echouafni l’ont emporté (1-0) contre l’Islande, dont l’équipe a haché le jeu par des tacles rugueux et fait bloc défensivement autant qu’elle le pouvait. Mais, dans ce contexte, les Françaises sont apparues bien peu inspirées, et n’ont pas fait honneur à leur statut (légitime) de favorites.