Explosions avant Dortmund - Monaco : en plus de Marc Bartra, un policier allemand a aussi été blessé

BOMBES - Mardi, à deux heures du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco, trois explosions ont touché le bus du club allemand, alors qu'ils se rendait au stade. Et si l'on savait que le défenseur espagnol des Borussen avait été touché au poignet, on apprend aussi ce mercredi matin qu'un motard de la police a lui aussi été blessé.