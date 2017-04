"Le football n’est rien, croyez-moi", lance Nuri Sahin, le milieu de Dortmund, très ému après le match contre Monaco

Tout aussi ému et marqué, son partenaire, le défenseur Sokratis Papastathopoulos, a consenti à dire ceci : "Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons une famille, des enfants. J’ai vécu la pire journée de ma vie hier (mardi). Dans ma tête, il n’y avait pas de place pour un match." Dans celle de Nuri Sahin non plus : "Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ça mais, jusqu'au moment où je suis entré sur la pelouse, je n'ai pas pensé au football. Hier (mardi) soir, je n'ai réalisé ce qu'il se passait que lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai vu ma femme et mon fils qui m'attendaient. À ce moment-là, j'ai compris à quel point nous avions eu de la chance. Nous aimons le football, nous souffrons avec le football et je sais que nous gagnons beaucoup d'argent, que nous sommes des privilégiés, mais nous sommes aussi des êtres humains et il y a tellement plus que le football dans ce monde... (il s'interrompt) J'en ai la chair de poule. Je ne peux pas oublier ces visages dans le bus. Je ne les oublierai jamais... Le football n’est rien, croyez-moi."