Trouvant ses voisins trop bruyants, Lionel Messi… a acheté leur maison !

De la frustration naît le désir, explique le philosophe. Et du silence naît le mystère, voire le fantasme, serait-on tenté d’ajouter. Prenez le mutique Lionel Messi, plus grande star du football mondial, qui charrie un lot invraisemblable de rumeurs sur son compte. Certains racontent que le quintuple Ballon d’or serait un tyran dans l’intimité du vestiaire, d’autres qu’il se gave de pizzas et de Coca, ou encore qu’il dort quelque 12 heures par jour… Au milieu de tout cela, il faut donc considérer comme précieux tout ce qui sort à son sujet, en provenance d’une source suffisamment fiable.