Fin du hors-jeu, des tirs au but, arrivée des exclusions temporaires... le foot va-t-il faire sa révolution ?

Ainsi, le Ballon d'or 1988, 1989 et 1992 envisage notamment de supprimer le hors-jeu. "Le football ressemble de plus en plus au handball, avec des équipes qui installent une muraille devant leur surface de réparation, regrette Van Basten. Sans la règle du hors-jeu, il y aurait plus de possibilités pour les attaquants et plus de buts. Dans le hockey sur gazon, le hors-jeu a été aboli et ça n'a pas posé de problème". Autre changement de taille avancé par l'auteur de la mythique volée en finale de l'Euro 1988, la fin de la prolongation et des tirs au but qui en découlent. Le tout étant remplacé par une séance de face-à-face avec le gardien (comme au hockey sur glace). "Chaque équipe aurait cinq essais, explique-t-il. L'arbitre siffle, le joueur s'élance des 25 mètres et a huit secondes pour tenter de marquer".