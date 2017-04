Finale de la Coupe de la Ligue : combien vaut la jeunesse dorée de Paris et Monaco ?

Quelques acteurs de cette finale de la Coupe de la Ligue Monaco-PSG ont vu Didier Deschamps faire grimper leurs cotes. En les sélectionnant pour la première fois pour les deux matches contre le Luxembourg ( score) et l’Espagne (score), le sélectionneur national a conféré un nouveau statut aux Asémites Benjamin Mendy (22 ans), Tiémoué Bakayoko (22 ans) et Kylian Mbappé(18 ans). Celui d'international français.





L'ancien coach de la Juventus de Turin avait déjà fait appel à "la relève" en novembre 2016 pour affronter la Côte d'Ivoire en convoquant les Parisiens Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot et en accordant aussi sa confiance au monégasque Thomas Lemar (21 ans chacun). Ils ne font guère partie des meubles, mais, Djibril Sidibé (24 ans, ASM), Alphonse Aréola et Layvin Kurzawa ( 24 ans, PSG) sont des membres plus récurrents du groupe France que les premières cités.