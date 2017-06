Flash Mercato : Bakayoko en route pour Chelsea, Mandanda loin de l'OM et la Chine qui fait les yeux doux à Nasri

Annoncé en partance depuis maintenant plusieurs semaines, Tiémoué Bakayoko serait de plus en plus proche d'un départ du Rocher. Le milieu de terrain de l'AS Monaco devrait, selon le Daily Mail, prochainement rallier Londres et Chelsea. Le média britannique annonce en effet que les Blues sont proches de conclure le dossier, pour un transfert estimé à près de 40 millions d'euros. Une arrivée qui pourrait entraîner un départ dans l'effectif d'Antonio Conte. Nemanja Matic pourrait ainsi faire ses bagages pour signer à Manchester United.