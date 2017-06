Flash Mercato : Cristiano Ronaldo parti pour rester, divorce en vue entre Thiago Motta et le PSG, Sneijder vers un retour en Italie

C’est un revirement de situation assez surprenant qui vient d’intervenir au Paris Saint-Germain. Alors qu’un accord avait été trouvé entre le club de la capitale et Thiago Motta pour un contrat d’un an suivi d’une reconversion de deux ans comme entraîneur chez les jeunes du club, tout semble remis en question ces dernières heures. Selon Europe 1, le document reçu par les avocats du milieu de terrain dans la journée ne serait plus du tout en phase avec l’accord trouvé plus tôt. En fin de contrat ce vendredi, Thiago Motta pourrait alors envisager un départ du Parc des Princes.





Outre les dossiers Mbappé, Bakayoko, Fabinho et Mendy, tous convoités par les plus grands clubs européens, l’AS Monaco doit également faire face à une cour assidue de certaines formations pour son milieu de terrain international Thomas Lemar. Une situation que l’ASM compte régler au plus vite. Selon The Independent, le champion de France a sorti les barbelés en adressant une fin de non-recevoir à Arsenal et Tottenham, intéressés par les services du gaucher. Selon L’Equipe, les deux clubs londoniens ne seraient pas les seuls sur le dossier, le FC Barcelone observant également avec attention la situation de l’ancien joueur de Caen.