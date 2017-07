MERCATO - Augustin quitte le PSG, Lukaku vers Manchester United et Diego Costa proche d’un retour à l’Atlético

C’est l’info qui fait causer toute l’Angleterre ce mercredi. Et pour cause : la BBC, Sky Sports et d’autres médias encore sont désormais unanimes concernant le très prochain transfert de Romelu Lukaku d’Everton à Manchester United. La transaction s’élèverait à quelque 85 millions d’euros et permettrait à l’attaquant international belge de retrouver son grand pote Paul Pogba. Précisons, au passage, que cette arrivée ne remettrait nullement en cause celle d’Alvaro Morata en provenance du Real Madrid (voir notre Flash mercato du 4 juillet).