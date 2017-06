Flash Mercato : le PSG rêve de Dembélé, le Barça chaud sur Verratti et la Chine sur le point d'arracher Anthony Modeste

Une nouvelle gâchette européenne devrait bientôt faire ses valises pour la Chine. Selon le journal allemand Bild, le buteur français Anthony Modeste devrait quitter prochainement Cologne pour rejoindre la Chine. L’attaquant aurait été aperçu ce dimanche à bord d’un vol à destination de Pékin via une escale à Doha. Si le montant du transfert a d’ores et déjà été fixé par les deux clubs (35 millions d’euros), les discussions butent sur les modalités de paiement. En effet, Cologne réclamerait le paiement en une fois de l’indemnité, quand le Tianjin Quanjian serait plus disposé à verser un premier montant de 20 millions d’euros, avant deux autres versements. Si les négociations aboutissent, Modeste pourrait parapher un contrat de trois ans et demi, avec un salaire d’un million d’euros net par mois.