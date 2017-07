Flash mercato : Mbappé en visite à Paris, Gonalons et Ounas en Italie et Morata à Manchester United

Le Paris Saint-Germain ne s'en cache plus, sa priorité absolue pour le mercato estival s'appelle Kylian Mbappé. Selon L'Équipe, une réunion a eu lieu récemment entre le jeune international français, son père, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG et Antero Henrique, le nouveau directeur sportif parisien.

Si le rendez-vous s'est bien passé, l'attaquant monégasque de 18 ans n'a pas encore pris de décision. Kylian Mbappé se dit prêt à rester un an de plus à Monaco ou à rejoindre le Real Madrid qui s'intéresse également à lui. Autre détail qui a son importance, le club de la Principauté qui estime son joueur à près de 100 millions d'euros, ne souhaite pas renforcer le PSG, un concurrent direct dans la course au titre pour la saison prochaine.