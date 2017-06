Flash Mercato : une rencontre secrète Zidane-Mbappé, Guerreiro ciblé par le PSG et Nice qui pense à Tello

Plus les jours passent et plus un départ de Kylian Mbappé de l'AS Monaco devient possible. Selon L'Equipe, le Real Madrid a organisé une entrevue entre son entraîneur, Zinedine Zidane, et le nouveau phénomène du foot français. Cette rencontre aurait eu lieu la semaine dernière et selon le quotidien sportif, Zizou aurait rassuré le buteur de l'ASM concernant son éventuel temps de jeu au Real Madrid.





Ainsi, l'ancien numéro 10 des Bleus aurait expliqué à Mbappé qu'il serait prêt à vendre un des membres de la fameuse "BBC", composée de Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, pour lui faire de la place. Si des départs de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo paraîssent improbables, étant donnée l'importance de l'ancien Lyonnais et du Portugais dans le dispositif de "ZZ", celui de Bale pourrait très bien survenir dans les semaines à venir. Outre l'émergence du prometteur Marco Asensio, le Gallois a vécu une saison compliquée, plombée par les blessures et la concurrence féroce d'Isco à son poste. En cas de départ, Gareth Bale pourrait privilégier un retour en Premier League, Manchester United le surveillant depuis de nombreuses années.