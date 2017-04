Trois choses à savoir sur N'Golo Kanté, 4e Français à être élu meilleur joueur de l'année en Angleterre

Un talent que n'a pas manqué d'évoquer David Beckham lors de la cérémonie de remise du fameux trophée. "Ce que j’adore chez lui, c’est qu’il joue de manière très humble. Je l’ai remarqué à Stamford Bridge il y a quelques semaines lors de Chelsea-Manchester United. Il travaille dur, il peut passer, tacler, et marquer des buts comme il l’avait fait cette fois. C’est vraiment un talent très spécial et, malgré sa taille, on dirait un colosse !", a résumé l'ancien joueur du Real Madrid, également honoré pour sa carrière en club et en sélection.