Privé de tournée aux États-Unis avec le PSG, Hatem Ben Arfa réagit… en citant Martin Luther King

Hatem Ben Arfa avait un rêve. S’imposer au Paris Saint-Germain, son club de cœur, qu’il avait rallié l’été dernier, auréolé d’une sublime saison précédente à Nice. Ce devait être à la fois l’heure de sa rédemption et de l’affirmation tardive de son talent hors norme. Un an plus tard, c’est la soupe à la grimace. Tenu à l’écart par son entraîneur, Hatem Ben Arfa a traîné son spleen à coups de vidéos surréalistes, sans pour autant parvenir à changer la donne. Loin de s'être résigné, l’attaquant clame pourtant encore à qui veut l’entendre qu’il veut rester à Paris, convaincu que son Destin s’écrira là, dans sa ville de naissance. Problème : son coach ne l’entend toujours pas de cette oreille et le lui a signifié ce vendredi de façon cinglante, en ne le convoquant pas pour la tournée de l’équipe aux États-Unis.