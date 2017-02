Football : Alex Morgan, la "David Beckham au féminin", arrive à Lyon

Alex Morgan : un nom et un sourire qui électrise déjà le football français. La jeune femme de 28 ans, bien plus qu'une simple joueuse de football, est une véritable star aux Etats-Unis, d'où elle est originaire. Aujourd'hui, elle se lance un nouveau défi : quitter son pays pour rejoindre le club de Lyon pour un contrat de 6 mois. Devant les caméras du 20h de TF1, la jeune femme explique : "Je n'ai jamais joué ailleurs qu'aux Etats-Unis. C'est un nouveau challenge pour moi et c'est le bon moment parce que la coupe du monde se jouera en France et c'est dans 2 ans ".





L'arrivée de cette prodige du ballon rond dans l'Hexagone représente l'un des évènements du mercato hivernal. A Lyon en tout cas, les supporters sont déjà sous le charme de l'attaquante aux 3 millions de followers sur Twitter. Une image qui vaut de l'or. Tant et si bien que l'Olympique lyonnais a décidé de lui consacrer une websérie narrant ses aventures en France...