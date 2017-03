Coupe de la Ligue : PSG-Monaco, le tournant de la saison ?

Si la perspective de remporter un trophée comme la Coupe de la Ligue samedi n’est pas négligeable pour les deux formations, l’occasion sera surtout d’asseoir sa domination sur le football français version 2016-2017. Ce choc pourrait alors sonner comme un tournant dans la saison des deux clubs.





En effet, dans l’optique où l’AS Monaco remportait l’affrontement, nul doute que le club de la Principauté prendrait un ascendant psychologique non négligeable sur Paris dans la course à l’Hexagone, mais ferait également le plein de confiance pour son quart de finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, prévus les 11 et 19 avril prochains.





Dans le cas contraire, une lourde défaite des Monégasques face aux Parisiens pourrait mettre un sérieux coup au moral aux protégés du Prince Albert et créer une dynamique positive pour les joueurs d’Unai Emery, qui vont bénéficier d’un calendrier plus allégé. Une chose est sûre, le PSG-Monaco de ce samedi revêtira une dimension bien plus importante qu’une simple finale de Coupe de la Ligue.