Le PSG éliminé de la Ligue des Champions par le Barça : "C'est un cauchemar pour tout le monde"

"Au moment du 3-1 on a eu plusieurs occasions qu'on n'a pas su concrétiser, et après on a fait énormément d'erreurs inacceptables pour une équipe comme le PSG en ayant tout en main dès le début de la rencontre, donc pour moi on leur a donné le match, avec des buts incroyables, limite insolites" a estimé Thomas Meunier, le latéral belge du PSG. Et de poursuivre : "On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, on a été mauvais aujourd'hui. Dans le vestiaire? Une ambiance d'enterrement, il n'y a rien à faire, tu peux te qualifier en perdant 5-1 et le but qu'il ne faut pas prendre, tu le prends... "





"C'est vraiment incroyable, dans l'histoire personne n'a jamais fait ça. Maintenant, s'il y avait une équipe qui pouvait le faire, c'était le Barça. On se devait d'aborder le match de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus professionnelle, et c'est là qu'on voit qu'il manque encore un petit truc à Paris pour faire partie du groupe des Bayern ou Barça."