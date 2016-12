Football Leaks : l'AS Monaco contrainte de payer 11,7 millions d'euros au fisc espagnol

"Les montants sont payés mais contestés. A ce titre, nous ne pouvons pas donner plus d'informations", a réagi la direction de l'ASM. A l'été 2015, le fisc espagnol a d'abord réclamé la somme de 5,1 millions d'euros au titre de l'impôt sur les plus-values, après la vente du Belge Yannick Ferreira Carrasco à l'Atletico Madrid et celle du Tunisien Aymen Abdennour au FC Valence. Le fisc espagnol a ensuite fait la même démarche pour un autre transfert effectué un an plus tôt, la vente du Colombien James Rodriguez au Real Madrid, en juillet 2014.