"Humiliation", "Inqualifiable", "Honte"... : le PSG étrillé par la presse après la "remontada" du Barça

Vincent Duluc, dans L'Equipe, a trouvé les mots, et ils sont durs : "Ce PSG-là a été à la hauteur de rien et en-dessous de tout (...) Le PSG est devenu une marque mondiale symbolisant l'échec." "Il ne fallait pas monter aussi haut si c'était pour descendre aussi bas", ajoute l'éditorialiste. Et pour L'Equipe, après "cette humiliation, c'est tout le projet parisien qui est désormais menacé".





"On imagine aisément que la plaisanterie n'a fait que modérément rigoler du côté de Doha, capitale du Qatar", souligne Libération sur son site, rappelant que "l'émirat a investi des centaines de millions d'euros dans le club, avec l'objectif ultime de gagner la Ligue des champions".