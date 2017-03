Ligue des champions : Kylian Mbappé, le prodige sur lequel compte Monaco pour faire sa "remontada" face à City

À 17 ans, Kylian Mbappé remporte brillamment la coupe Gambardella, et devient, dans la foulée, champion d’Europe avec l’équipe de France des moins de 19 ans, où il est surclassé. Cette saison, Kylian Mbappé a inscrit 16 buts et délivré 8 passes décisives en 30 matches, toutes compétitions confondues, avec l'ASM. Cela fait de lui le joueur de moins de 20 ans le plus décisif des cinq grands championnats européens ( Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France).





Devenu il y a trois semaines, à 18 ans et 2 mois, le second plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des champions contre Manchester City (seul Karim Benzema a fait mieux, à 17 ans et 11 mois), Kylian Mbappé a récolté les louanges de la presse anglaise au lendemain de sa prestation aboutie sur la pelouse mancunienne. Le Daily Mail érige même le natif de Bondy au-dessus de Thierry Henry. "Il est au-dessus de Thierry Henry au même âge. Il y aura la queue pour lui cet été, c’est dur d’imaginer à quel point il sera bon quand il aura vingt ans, âge auquel Henry est passé d’un diamant brut à un buteur de classe mondiale", soutient le journal.