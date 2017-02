Pourquoi l’En Avant de Guingamp ouvre-t-il son actionnariat aux supporters ?

LCI : Quel est l’intérêt pour l’En Avant de Guingamp (EAG) d’avoir des supporters parmi ses actionnaires ?

Bertrand Desplat : Tout part des valeurs qu’on porte. Il y en a quatre : humilité, combat, exigence et solidarité. Ce projet est avant tout solidaire. On affirme que notre club n’est confisqué par personne : il appartient à tout le monde. On l’a prouvé, puisque notre club est déjà détenu par une forme de coopérative d’entrepreneurs locaux. Nous avons 141 actionnaires, qui sont tous minoritaires par définition. Divisez 100% par 141 et voyez (rires). Ils ont donc décidé de partager entre eux un actif, qui est l’EAG. Mais il y avait un oubli : nos supporters. Il nous paraissait logique de le réparer en leur ouvrant en grand la porte du club. Tout supporter pourra ainsi manifester son attachement.

LCI : Au-delà du symbole, de quels pouvoirs disposeront-ils exactement ?

Bertrand Desplat : Nos projections nous laissent à penser que cette association du club des "Kalon" ("cœur" en breton) deviendra notre premier actionnaire, en termes de parts de détention de capital.

LCI : C’est-à-dire l’actionnaire majoritaire ?

Bertrand Desplat : Non, le premier actionnaire. Aujourd’hui, le premier actionnaire du club est autour des 6%. On peut imaginer que le club des Kalon obtienne plus que ça, en fonction de combien ils seront. Comprenez bien qu’on ne cherche pas à avoir un actionnaire majoritaire. Ce n’est pas notre modèle. En revanche, qu’au sein du collège des actionnaires de l’EAG, celui qui représente les supporters soit le premier actionnaire, ça nous paraît tout à fait intéressant. Dans ce cadre-là, l’actionnaire "club des Kalon" disposera des mêmes droits et des mêmes devoirs que l’ensemble des autres actionnaires. Il sera convoqué aux Assemblées générales (AG) du club, il votera les résolutions ou pas, fera ses contributions, et il proposera certainement d’être l’un des 18 membres du conseil d’administration (CA).

LCI : De combien de représentants disposeront les supporters auprès des instances du club ?

Bertrand Desplat : Il y a 141 actionnaires, bientôt 142 donc, et 18 administrateurs qui élisent leur président. Moi, je détiens une part du capital aussi réduite que les autres. Dans notre club, ce n’est pas celui qui a la plus grande part du capital qui décide. Nous fonctionnons dans la plus pure expression de la démocratie. Les actionnaires élisent leurs représentants au CA, qui élisent leur président. Nous faisons le pari de la compétence plutôt que celui de la puissance. Donc pour vous répondre, cette association des Kalon, de type loi de 1901, aura un comité directeur élu, composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Ces trois personnes-là représenteront le club des Kalon lors des AG du club. Et le président de cette association pourra candidater pour intégrer le CA du club.

LCI : Certains des supporters que nous avons interrogés se demandent ce qui se passerait si le club descendait en Ligue 2, que leur répondez-vous ?

Bertrand Desplat : Quand on est actionnaire d’une société anonyme, on l’est à titre définitif, quelle que soit la performance de la société. On ne peut pas être plus impliqué à long terme. On grave dans le marbre le lien capitalistique entre des supporters et l’entité qu’est la société anonyme.

LCI : On peut donc imaginer l’un de ces supporters devenir un jour président du club ?

Bertrand Desplat : Il aura autant de chances que les 141 autres actionnaires. Peut-être qu’on sera super heureux que ça puisse arriver un jour. Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra faire campagne, porter un projet, puis avoir des résultats une fois devenu président. C’est un système ultra sain. Parce que si on n’est pas au niveau, on reste à la disposition du CA ou de l’AG, qui peut vous révoquer.

LCI : Quelle sera la vocation exacte de ce club des Kalon ?

Bertrand Desplat : D’avoir un rôle actif dans la vie du club. Son autre mission, aussi importante, sera de recevoir délégation du club, de gestion de sa politique caritative et solidaire auprès de l’ensemble du tissu d’associations costarmoricaines. Avec un principe très clair : pour chaque euro versé par un Kalon, le club abondera à la même hauteur, pour donner un élan de générosité supplémentaire.

LCI : Le projet sera présenté ce samedi, quand sera-t-il mis en application ?

Bertrand Desplat : Samedi à midi, pile. Chaque Kalon recevra un numéro personnel, qui lui sera attribué à vie. On ne connait pas encore aujourd’hui qui sera le n°1. Il reviendra au premier qui arrivera à se connecter sur le site kalon.bzh. Il pourrait venir de très loin. On a déjà des sollicitations qui viennent de New York, de Pékin, de Melbourne, d’Afrique, du Vatican récemment (rires). C’est quand même marrant pour un village de 7000 habitants.