Équipe de France : comment Mbappé est (déjà) devenu un taulier des Bleus

Ludovic Batelli était le sélectionneur de l’équipe de France sacrée championne d’Europe U19 en 2016. Dans un entretien fleuve accordé à So Foot, il parlait ainsi de celui qui fut, malgré deux années de moins que tous les autres, le meilleur buteur du tournoi : "Rapidement, Kylian a eu le rendement attendu, comme s'il était dans le groupe depuis toujours. Ce qu'il aime, c'est avoir une vraie relation avec son coach et ses potes. J'emploierais trois mots pour en parler : intelligent, mature et à l'écoute. Il sait qu'il est jeune, mais il est demandeur, et ce qui l'intéresse surtout, c'est rencontrer des gens qui peuvent l'aider dans sa progression. C'est quelqu'un qui a le goût du travail et surtout de savoir pourquoi il le fait. Je me rappelle très bien de notre préparation athlétique avant l’Euro. On avait secoué les garçons, il l'a fait sans rechigner, mais fallait toujours lui expliquer."