Y a-t-il encore un patron chez les Bleus ?

Aujourd’hui sur le banc de touche, ce dernier n’a plus de relais de ce type sur le terrain, lui qui, pour aligner la meilleure équipe possible, en a été réduit, pour France-Luxembourg, à s’appuyer sur 8 joueurs de moins de 26 ans… Le premier réflexe, pour chercher un ou des tauliers, consiste à regarder du côté des leaders techniques de l’équipe. Ceux qui, par leur jeu et leur charisme, mènent les autres. Ceux-là se nommeraient Antoine Griezmann et Paul Pogba (blessé et suspendu pour ces deux matchs). Des joueurs qui se sont dispersés ce soir-là, et que le sélectionneur doit souvent recadrer et remotiver…