Avant France-Espagne : les jeunes joueurs français ont toujours la cote de l'autre côté des Pyrénées

Durant France-Espagne, plusieurs de nos jeunes internationaux ne seront pas dépaysés. Les écuries espagnoles ont pris l'habitude de venir prospecter de l'autre côté des Pyrénées. En équipe de France, Samuel Umtiti (FC Barcelone), Antoine Griezmann et Kevin Gameiro (Atlético de Madrid) et dernièrement Aymeric Laport (Athletic Bilbao) en sont les exemples concrets. On pourrait également citer les Madrilènes Raphaël Varane ou encore... Karim Benzema.





Mais pourquoi les clubs espagnols ont-il un faible pour nos jeunes pousses ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce lundi à la veille de ce France-Espagne, Didier Deschamps a estimé que le jeune joueur français plaisait "dans tous les Championnats" dans la mesure où "il est capable de s’adapter aux différents (styles de) football". " Il faudra demander aux dirigeants espagnols mais aujourd’hui, le vivier de jeunes intéresse forcément les clubs", a-t-il ajouté.