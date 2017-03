France - Espagne : Olivier Giroud, en Bleu contre vents et marées

Preuve de l'importance de Giroud dans le système de Deschamps, l'attaquant culmine, sur l’année 2016, au sommet des joueurs les plus prolifiques sous le maillot frappé du coq avec 10 réalisations, soit un de plus qu’Antoine Griezmann, le chouchou du public, et trois de plus que Dimitri Payet, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. En marquant de nouveau samedi face au Luxembourg, l’attaquant passé par Tours est même devenu le 10e meilleur buteur de l’histoire des Bleus, avec 23 réalisations.





Outre son efficacité redoutable lors des derniers mois, Giroud offre à Deschamps un profil d'attaquant unique dans le panel des attaquants français. Le numéro 12 d'Arsenal peut aussi bien être à la réception des centres dans la surface que servir de point d'appui pour ses partenaires. Un atout précieux dans les rencontres plus compliquées, où il est nécessaire de faire remonter le bloc par de longs ballons vers l'avant. "Il ne fait pas que marquer, il permet aux joueurs autour de lui de modifier l'animation offensive", a d'ailleurs souligné "La Desch" face à la presse.