Equipe de France : Benzema n'a "franchement plus envie de parler" de l'affaire Valbuena et souhaite discuter avec Deschamps

Invité sur les ondes de RMC pour évoquer sa situation en équipe de France, l’attaquant a fait part de son incompréhension sur le fait que Didier Deschamps ne le sélectionne plus depuis que le joueur avait expliqué que sa non-sélection à l'Euro était dûe aux pressions "d'une partie raciste de la France" à laquelle le sélectionneur avait cédé : "Ce que j’aimerais, c’est avoir au moins une discussion avec le sélectionneur, qu’il me dise ce qu’il pense. Il faut que je sache. La dernière fois que j’ai eu le sélectionneur au téléphone, c’était bien avant l’Euro. Depuis, on n’a plus eu de contacts. Mais aujourd’hui, avec le recul, j’aimerais bien qu’il m’explique pourquoi il ne m’a pas sélectionné et pourquoi ça dure. Je me pose cette question tous les jours."