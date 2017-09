"Goal !" : Antoine Griezmann raconte sa jeunesse dans une série de livres pour enfants

Il va y avoir du raout dans les cours de récré. Les deux premiers tomes d'une série de romans Goal !, imaginés par Antoine Griezmann, et destinés aux 8-12 ans, sortent le 12 octobre. L'occasion de décourvir "les coulisses de l'ascension de Tony Grizi, un petit garçon chétif, au parcours semé d'embûches", qui n'est pas sans rappeler les jeunes années de l'attaquant de l'Atlético Madrid.





Des années passées à Mâcon où il est né et où dès l'âge de 6 ans il commença le football. Des années passées aussi à essuyer de nombreux refus par les clubs professionnels en raison d'un physique jugé trop frêle. De ces désillusions, Antoine Griezmann en a fait une force et c'est ça qu'il veut transmettre aux plus jeunes : "Pour devenir footballeur, j'ai dû surmonter pas mal d'obstacles et ne jamais baisser les bras", écrit-il ce vendredi sur sa page Facebook pour annoncer la grande nouvelle.





"Aujourd'hui, je suis papa d'une petite Mia et j'ai à coeur de transmettre mes valeurs humaines et sportives", ajoute-t-il, tout en faisant une confidence : "Quand j'étais petit j'aurais adoré lire une série inspirée de l'histoire de Beckham ou de Zidane".