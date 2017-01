Ben Arfa est heureux d'être en Tunisie et "reste confiant" sur son avenir au PSG

Il faut dire le PSG est sur les terres de Ben Arfa à Tunis, puisque la famille de l'international tricolore (15 sélections, 2 buts) est originaire de ce pays. Le père de HBA (Kamel) ayant d'ailleurs porté le maillot de la sélection tunisienne. Un retour aux sources pour bien préparer 2017 et affronter le Club africain mercredi soir en amical, qui semble d'ailleurs faire le plus grand bien à l'intéressé. Ainsi, l'attaquant a posté mardi sur son compte Instagram une vidéo où on le voit disputer un petit match de foot improvisé sur un stabilisé de Tunis et enchaîner dribbles et accélérations dont il a encore le secret.