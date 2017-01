Les nouvelles sur l'état de santé de Ryan Mason sont rassurantes

La Premier League respire à nouveau. Passée l'angoisse des premières heures qui ont suivi l'évacuation du terrain de Ryan Mason (25 ans) et un article très alarmiste du Daily Mirror qu'il l'annonçait "entre la vie et la mort" dimanche soir, ce lundi, l'évolution de l'état de santé du joueur de Hull City est beaucoup plus rassurante. Il y a quelques heures, déjà, un communiqué de Hull City avait mis fin à ces sordides rumeurs, expliquant que son joueur avait effectivement été opéré d'une fracture du crâne après un choc tête contre tête avec le défenseur de Chelsea Gary Cahil, mais que désormais, "son état est stable et il devrait rester à l’hôpital ces prochains jours".