Il avait consolé un supporter français après la finale de l’Euro : le jeune Portugais Mathis bientôt récompensé ?

L’image avait ému. Le 10 juillet dernier, Mathis, jeune supporter de la Selecção, avait consolé un supporter français dévasté par la défaite des Bleus en finale de l’Euro 2016. Un geste de fair-play qui lui a valu d’être nominé aux Laureus Sports Awards pour le plus beau moment sportif de l’année. "Il est sensible et a un grand cœur. Il m’a dit que cet homme lui faisait de la peine et qu’il n’aime pas voir les gens pleurer", a expliqué sa mère Aline Bejinha, interrogée jeudi par France Bleu.