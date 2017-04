Incidents lors du match Bastia-Lyon : que risque le club corse ?

La nouvelle salve après ce dimanche pourrait être également douloureuse. Car tous les textes réglementaires et législatifs vont dans le même sens : le club est responsable des désordres pouvant se dérouler pendant un match. Ainsi, la "Loi Pasqua" du 21 janvier 1995 stipule que "l’organisateur d’une manifestation sportive est responsable de la sécurité des personnes à l’intérieur de l’enceinte où se déroule la manifestation". L’article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF), lui, mentionne que "les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation". Même tonalité du côté du règlement de la Ligue de football professionnelle (LFP), lequel prévoit que chaque club doit nommer un directeur de l’organisation et de la sécurité.





Après des incidents en championnat, la commission de discipline de la Ligue peut sanctionner des clubs. Par exemple l’Olympique de Marseille, en 2015, condamné à la fermeture partielle d’une tribune du stade Vélodrome après des jets d’objets sur le terrain pendant un match contre… Bastia. Ces sanctions sont accompagnées d’une amende qui peuvent aller jusqu’au huis clos complet du stade. Voire même de l’éviction du club de certaines compétitions.