Indépendance de la Catalogne : que va devenir l’équipe d’Espagne ?

Les dirigeants du foot espagnol en sont conscients, et jusqu’au siège de la fédération à Madrid, le sujet est sensible. Pour ne pas dire tabou. "Pour le moment, nous ne ferons pas de déclaration sur ce thème" s’est contenté de répondre Antonio Bustillo, directeur de la communication, à notre demande d’interview. "La fédération a tout intérêt à calmer le jeu, à temporiser, pour ne pas diviser le vestiaire de l’équipe nationale sur cette question, analyse Jean-Baptiste Guégan. En aucun cas elle ne peut prendre le risque de plomber son navire amiral, surtout à moins d’un an de la Coupe du monde."





D’autant que le navire en question a déjà tangué à plusieurs reprises sur la mer agitée de l’indépendantisme. Un joueur symbolise ces tensions : Gerard Piqué. Le défenseur blaugrana, régulièrement sifflé lorsqu’il apparait sous le maillot de l’Espagne, est un Catalan affirmé et n’a jamais caché ses positions pro-référendum. Le 1er octobre, il a participé au scrutin le matin, avant de disputer l’après-midi avec le Barça le match à huis clos face à Las Palmas. Match à l’issue duquel il a déclaré, visiblement très ému et marqué par les récents évènements, notamment les violences policières : "Si la fédération espagnole pense que je suis un problème, je suis prêt à me retirer de la sélection avant le mondial 2018."





"Il y a encore beaucoup d’inconnues, mais il est clair qu’en cas d’indépendance, lui et d’autres internationaux espagnols comme Jordi Alba, Sergio Busquets ou Gerard Deulofeu iraient jouer pour la Catalogne", prévient un journaliste sportif basé à Barcelone. Et d’autres pourraient suivre : Marc Bartra, Cristian Tello, Sergi Roberto ou encore Cesc Fàbregas, pour ne citer que les plus connus.