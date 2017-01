"Je n'ai pas à avoir de position catégorique ou définitive" : Deschamps ouvre-t-il la porte à un retour de Benzema ?

EQUIPE DE FRANCE – Désigné homme le plus influent du football français par L’Equipe, Didier Deschamps a notamment abordé le cas Karim Benzema, écarté des Bleus depuis plus d’un an. Le sélectionneur de l’équipe de France a (légèrement) ouvert la porte à un éventuel retour de l’attaquant français en sélection nationale.