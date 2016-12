Jean-Louis Triaud demande à Jérémy Menez de revenir défendre

C’est ce qu’on appelle se faire remonter les bretelles. Arrivé l’été dernier en Gironde, Jérémy Menez semble énormément frustrer Jean-Louis Triaud et certains supporters du club. Si la qualité du joueur n’est pas en doute, c’est son investissement qui fait râler le président : « Ce que je lui demande car ça m’agace et pare que ça agace le public, c’est qu’il se replace lorsque le ballon est perdu. On ne peut pas accepter de jouer à 10 contre 11 pendant une minute parce qu’il revient en marchant. Il faut qu’il y ait un peu plus d’investissement de sa part» a-t-il expliqué.