Voisine (excédée) d’un club de foot, elle fait interrompre un match et dérobe 186 ballons !

Faute de plainte, les choses en sont restées là. Mais la dame en question, qui était allée jusqu’à donner des conseils aux attaquants juillanais sur RTL pour qu'ils visent les buts plutôt que son jardin, n’a sans doute pas été ravie d’apprendre que la commission départementale des litiges du District de football des Hautes-Pyrénées a décidé que le match interrompu devra être intégralement rejoué.





De toute manière, les autres adversaires de Juillan ont déjà pris fait et cause pour le club lésé. Les joueurs du Val d’Adour avaient ainsi débarqué, en septembre, avec des panneaux "Je suis Juillan". Ils avaient aussi écrit une lettre ouverte à la fameuse voisine. On pouvait notamment y lire : "D'avance prenez garde aux centres ratés de Jeffray Dartenay et aux dégagements dévissés de notre gardien Gros Z. Vous risquez d'avoir du travail."