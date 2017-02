Kevin Gameiro marque 3 buts en 5 minutes et dédie son triplé à sa grand-mère décédée

Entré en jeu à la 62e minute alors que le score était de 1-1, Gameiro a inscrit trois buts en l'espace de cinq minutes (80e, 81, 85e) pour décanter une rencontre compliquée pour l'Atletico. Il a au passage signé le deuxième "coup du chapeau" le plus rapide de l'histoire de la Liga après Bebeto (trois buts en quatre minutes en 1995). "J'ai vécu un sentiment bizarre. J'étais sur le banc et avec ce deuil récent, je savais qu'elle était avec moi. C'était une très forte émotion quand j'ai marqué le premier but" a raconté Gameiro un peu plus tard au micro de la radio espagnole Cope.