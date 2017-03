Mbappé, Thauvin ou Mendy, des nouveaux venus dans la liste de Deschamps ?

Point fort : son insouciance





Né en 1998 à Bondy, Kylian Mbappé fait successivement ses classes dans le club de sa ville, puis à l'INF Clairfontaine, avant de débarquer à l'AS Monaco à l'âge de 13 ans. En 2016, il remporte la coupe Gambardella (la coupe de France des moins de 18 ans) et le championnat d'Europe des moins de 19 ans avec la France après être devenu. A 17 ans et 62 jours, il est aussi devenu cette année-là le plus jeune buteur de l'histoire du club monégasque en Ligue 1.





En 2017, armé d'une forme d'insouciance dans son jeu, Mbappé continue de tutoyer les records. L'attaquant est déjà auteur de 16 buts et 8 passes décisives délivrées en 30 matches, toutes compétitions confondues, avec l'ASM. Il est ainsi l'un des joueurs de moins de 20 ans les plus efficaces des cinq grands championnats européens. Mbappé a également marqué les esprits en Ligue des champions contre Manchester City grâce à un but plein de sang-froid. C'est lui qui, à la veille de l'annonce de la liste par Didier Deschamps, a inscrit face aux Sky Blues le premier des deux buts qui ont permis à Monaco de rêver d'un quart de finale de Ligue des champions.