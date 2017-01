La Coupe du monde à 48 équipes ? "Une idée fantastique" selon Maradona

"Cela me semble une idée fantastique. Cela donnera plus de possibilités à plus de pays qui n'avaient jamais atteint ce niveau de la compétition", a déclaré El Pibe de Oro. Et à ceux qui prétendent que la compétitivité de la Coupe du monde en prendrait un coup en ouvrant la porte aux petites nations, l’ancien numéro 10 de l’Albiceleste répond ceci : "Au contraire, la qualité ne tombera pas (...) Ce serait un tournoi avec plus de football." C’est une façon de voir les choses.