La Juventus dévoile son nouveau logo futuriste

Ce logo a été particulièrement bien reçu du côté des joueurs et des anciennes gloires du club. Pour Pavel Nedved, Ballon d’or 2003 et ancien joueur du club, c’est une «idée fantastique». Le capitaine Gianluigi Buffon, tout sourire malgré la défaite face à la Fiorentina (2-1) ce dimanche, a expliqué que «la Juve était un style de vie», et que ce logo correspond parfaitement à cette idée. Reste à voir désormais si l’idée plaît ou non aux tifosi juventini.