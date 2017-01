La Juve se défend d'être liée à la mafia

Une mise au point. Mise en cause par le quotidien Il Fatto - qui a affirmé jeudi qu'Andrea Agnelli, le président de la Juve, avait rencontré le leader ultra Rocco Dominello, arrêté par le passé pour ses liens avec la 'Ndrangheta - la Veille Dame s'est défendue un peu plus tard dans la journée. Via un communiqué, le club quintuple champion d'Italie en titre a notamment expliqué "avoir confié à des juristes le soin de défendre [son] honneur et [son] intégrité" et nie tout lien avec la 'Ndrangheta, la mafia calabraise.