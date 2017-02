La rivalité entre l’OM et le PSG a-t-elle encore un sens ? L'avis de Desailly, Cissé et autres Lama

"Les effectifs à l’époque étaient plus ou moins équilibrés, que ce soit très, très bons ou très, très mauvais. Il y avait des saisons où les effectifs de l’OM et Paris étaient amoindris. Ces dernières saisons, il y a vraiment eu une grosse disparité, l’écart de budgets a joué. Après, sur un match, s’il y a un peu de magie, Marseille peut le faire, mais c’est déséquilibré. Ça fait longtemps qu’il n’y a plus une véritable rivalité entre les deux clubs. Notamment du fait qu’il y ait moins de minots marseillais et de titis parisiens. Le fait que pas mal de joueurs aient joué dans les deux clubs fait aussi que tout ça s’est un peu atténué. En plus, la domination parisienne ces dernières saisons a fait que les Marseillais acceptaient les défaites malgré eux. Avec le nouveau projet olympien, je pense qu’on va se rapprocher d’une égalité des chances. L’OM va se renforcer qualitativement cet été et ça devrait équilibrer un peu plus les débats. Le lustre sera plus brillant. En tant que simple spectateur maintenant, j’attends seulement un beau spectacle, avec des actions et des buts de dingues. Si je souhaite à la meilleure équipe de gagner, en étant objectif, Paris se doit de gagner dimanche."