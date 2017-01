La structure qui va racheter le LOSC reliée aux Îles Vierges britanniques ?

Entériné ce weekend avec la passation de pouvoir entre Michel Seydoux et Gerard Lopez devant le public du LOSC lors du match face à Saint-Etienne, la vente du club nordiste est sur le point de devenir effective. Mais ce lundi, Mediapart, France 3 et Mediacités révèlent que la société de l’homme d’affaire luxembourgeois, Victory Soccer, une holding londonienne filliale de Chimera Consulting, située à Hong-Kong, serait elle-même filiale d’une holding basée dans un paradis offshore. L'enquête ne parvient pas, en revanche, à dire si oui ou non, Gerard Lopez est un prête-nom pour plusieurs autres investisseurs.