Largement battu par l'AS Monaco, l'OM préfère se réfugier derrière les erreurs d'arbitrage

Il y avait un monde d’écart entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Trop naïve sur le plan défensif, incapable de concrétiser ses occasions devant le but adverse, trop moyenne collectivement pour soutenir la comparaison avec le leader de la Ligue 1, la formation de Rudi Garcia s’est logiquement inclinée (4-1) et est tout simplement tombée sur plus forte qu’elle dimanche soir au stade Vélodrome. Au moment de dresser le bilan de cette large défaite, le coach olympien aurait pu avancer ces arguments qui se tenaient totalement. Mais non, selon lui son équipe n’a pas démérité et si elle a aussi lourdement chuté, c’est en grande partie à cause des décisions arbitrales de Clément Turpin en première période.