Au lendemain de la débâcle face au PSG, le Bayern Munich limoge Ancelotti et Willy Sagnol prend les rênes

"Les performances de notre équipe depuis le début de saison ne correspondent pas à nos attentes. Le match à Paris a clairement montré que nous devons en tirer les conséquences", indique le patron des champions d'Allemagne Karl-Heinz Rummenigge dans le communiqué annonçant la décision.





En Ligue des champions, il compte une victoire contre le modeste Anderlecht, et une cinglante défaite à Paris (3-0). Assurant regretter le tour qu'a pris la collaboration avec l'Italien, Rummenigge ajoute: "Carlo est mon ami et le restera, mais nous devions ici prendre une décision professionnelle pour le bien du FC Bayern. J'attends de l'équipe maintenant un développement positif et une volonté absolue de performance, afin que nous atteignions nos objectifs cette saison". En Bundesliga, le Bayern occupe actuellement la 3e à trois points du leader Dortmund.





Le match de Paris, contre une équipe qui a cassé sa tirelire à l'intersaison pour s'offrir l'une des meilleurs attaques d'Europe, devait permettre au Bayern de se situer sur la scène européenne. La force du Bayern, avait dit avec assurance le patron du club Karl-Heinz Rummenigge avant le match, "c'est son expérience".