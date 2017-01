Le club de Darmstadt rompt le contrat d’un joueur jugé trop proche du milieu salafiste

Sur sa page Facebook, le Tunisien revendique son engagement pour Ansaar International et affirme avoir entre autres organisé pour des orphelins qu'elle prend en charge un tournoi de football. "Je n'ai jamais vu de quelconques activités radicales, tout est du n'importe quoi", écrivait-il notamment dimanche dernier. Celui qui n'a pas été retenu par la sélection tunisienne pour disputer la CAN 2017 au Gabon (et qui avait fait part de son indignation sur les réseaux sociaux) a promis une nouvelle explication après l'annonce de son départ de Darmstadt.