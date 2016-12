Le compte Twitter de Samir Nasri piraté lors de la publication de messages à caractère sexuel

Surprenant, d'autant que d'autres messages détaillent ensuite un peu plus cette visite et explique que cette infirmière 3 h du matin après le départ d'une certaine Anara, qui pourrait faire penser à Anara Atanes, pourtant ancienne petite-amie du joueur... Bref, tout ça ne paraît pas très clair et semble difficilement être signé de la main du joueur. Une impression qui s'est ensuite confirmée, puisque a expliqué avoir été victime d'un piratage de son compte Twitter.