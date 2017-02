Un gardien mange une tourte en plein match, la Fédération anglaise ouvre une enquête contre lui

Mais la petite pause gourmande que s’est octroyé le gardien de but à la 83e minute pourrait bien lui coûter très cher d’après les médias anglais. Ces derniers ont en effet révélé ce mardi qu’il était possible de miser sur le fait que Shaw s’enfile une tourte pendant la rencontre, la cote étant alors de 8 contre1 ! Un étrange pari mis en ligne par Sun Best, sponsor maillot du club de… Sutton. Cette affaire est bien évidemment remontée jusqu’aux oreilles de la Fédération anglaise de football qui s’est empressée d’ouvrir une enquête pour paris truqués contre Wayne Shaw, suspecté d’avoir influencé ce pari.