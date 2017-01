Le niveau de la L1, son intégration au PSG, Draxler... : Unai Emery fait le point

"Passée la barrière de la langue, et c’est en cours, l’étape suivante c’est le style, la méthodologie, l’implanter avec le temps pour prendre la voie du succès. Il fallait d’abord intégrer la langue et la culture locale. Une fois cela acquis, on peut installer de nouvelles idées pour être réactif dans ce football et au niveau du vestiaire. Nous sommes dans cette progression. La langue est plus importante au niveau humain, quand il faut transmettre de la passion. Je vois un vestiaire impliqué et ça me rend confiant. Dans le football, on mesure avec les résultats d’un point de vue extérieur. En interne, on peut évaluer le développement. On ne gagne pas en septembre ou en décembre, mais c’est à ce moment qu’on met en place le processus. Le club veut se consolider en tant que vainqueur en France et développer ses succès à l’extérieur, je parle de la Champions League. Mais il faut du temps pour cela."